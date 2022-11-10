Военком Пермского края проходит плановое обследование

Александр Коковин проходит плановое обследование. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

В пермских СМИ появилась информация о том, что военком Пермского края Александр Коковин после проведения мобилизации оказался на лечении в госпитале. Данная информация не подтвердилась.

– Александр Коковин, как военнослужащий, проходит плановое ежегодное обследование. Никаких кадровых перестановок в краевом военкомате нет, – пояснили «Комсомолке» в министерстве территориальной безопасности Пермского края. – Пока Александр Коковин на больничном, обязанности военкома исполняет Олег Радостев.

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