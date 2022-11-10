В Минздраве рассказали подробности исчезновения 17-летней девушки в Перми

Пропавшая девушка. Фото: поисковой отряд "Прикамье Поиск"

Девушка самовольно и несогласованно покинула стационар и оставила медучреждение. Она собрала вещи и ушла во время прогулки, - сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Напомним, 10 ноября в группе поискового отряда "Прикамье Поиск" появилась запись о пропавшей 17-летнюю Ксении Лесниковой. Как сообщили поисковики, в четверг, 3 ноября, девушка вышла из диспансера по улице шоссе Космонавтов и исчезла.

Приметы

На вид 17 лет, рост 165 сантиметров, среднее телосложение, светлые волосы. Была одета в черную куртку с капюшоном, голубые джинсы, черную кофту, черные ботинки

Особые приметы

На лице темные пятна от прыщей.

Всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении девушки, просят сообщать по телефонам 102 или 8-922-34-56-702.

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