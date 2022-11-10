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НовостиОбщество10 ноября 2022 9:42

В Перми пропала 17-летняя девушка

О ее местонахождении ничего не известно с 3 ноября
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Пропавшая девушка. Фото: поисковой отряд "Прикамье Поиск"

Пропавшая девушка. Фото: поисковой отряд "Прикамье Поиск"

Волонтеры поискового отряда "Прикамье Поиск" объявили в розыск 17-летнюю Ксению Лесникову. В четверг, 3 ноября, девушка вышла из диспансера по улице шоссе Космонавтов и исчезла. При этом не сообщается, выписались ли девушка из медучреждения и пропала по дороге домой или же сбежала.

Приметы

На вид 17 лет, рост 165 сантиметров, среднее телосложение, светлые волосы. Была одета в черную куртку с капюшоном, голубые джинсы, черную кофту, черные ботинки

Особые приметы

На лице темные пятна от прыщей.

Всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении девушки, просят сообщать по телефонам 102 или 8-922-34-56-702.

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