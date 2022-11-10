В Прикамье потепление сменится резким похолоданием с 14 ноября

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье придут холода. Об этом сообщили в Пермском гидрометцентре. Потепление резко сменится минусовыми температурами.

В ближайшие дни теплая погода сохранится. В пятницу, 11 ноября, в течение суток потеплею до +6 градусов. Пройдут небольшие и умеренные дожди. В субботу ночью температура составит +2 градуса, а днем +5. Вновь ожидается дождь.

В воскресенье, 13 ноября, начнет поступать холодный воздух, и дожди сменятся снегом. На севере и востоке региона снова начнет формироваться снежный покров. Температур воздуха ночью и днем ожидается на уровне -1…+4 градусов.

С понедельника придут северные ветра, и температурный фон резко понизится. Ночью и днем он составит ночью и днем -7…-2 градуса. Осадков станет меньше, а на дорогах образуется гололедица.

По предварительным прогнозам, во вторник и среду в Прикамье будет еще холоднее.

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