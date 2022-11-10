В МВД прокомментировали ДТП с 21-м вахтовиком

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Как уже сообщали в госинспекции труда Прикамья, 9 ноября вахтовый автобус с 21-м работником опрокинуло на левый бок на внутрипромысловой дороге «Рассвет — Баклановка». По информации трудинспекции, пострадал 21 работник, четверо получили тяжелые травмы.

В ГУ МВД по Пермскому краю уточнили, что авария произошла в 17.34 на 10 километре дороги. Водитель автобуса марки НЕФАЗ допустил занос автобуса, и он опрокинулся.

- В результате ДТП различные травмы получили четыре пассажира. Пострадавшие доставлены в больницу. По факту автоаварии проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Большинство пострадавших осмотрели и отпустили.

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