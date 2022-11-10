В Пермском крае опрокинулся автобус с вахтовиками крупной компании

Фото: "КП" Архив

В Прикамье 9 ноября произошло ДТП с автобусом, в котором пострадали вахтовики крупной компании. Об этом сообщает краевая Госинспекция труда.

Во время движения по внутрипромысловой дороге «Рассвет — Баклановка» вахтовый автобус развернуло и опрокинуло на левый бок. Пострадал 21 работник, в частности четверо из них получили тяжелые травмы.

Сейчас инспекция труда формирует комиссию, которая будет устанавливать обстоятельства и причины случившегося. По результатам расследования будут приняты меры административного характера и направлены материалы в правоохранительные органы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Пермском пороховом заводе окажут материальную поддержку родным погибших сотрудников

На предприятии произошло возгорание продукции в кабине пресса (подробнее...)