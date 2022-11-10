Azur Air запускает авиарейсы из Перми в Дубай

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Авиакомпания Azur Air возобновляет выполнение рейсов по маршруту Пермь — Дубай. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Большое Савино.

Первый перелет состоится 22 ноября. Полетная программа рассчитана до 24 марта 2023 года. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Тип используемого воздушного суда — Boeing 757. Время полета составит пять часов.

Ранее авиакомпания Azur Air уже летала из Перми в Дубай, но в марте этого года перестала, поскольку из-за санкций не могла использовать иностранные самолеты.

Ранее мы сообщали, что Azur Air также возобновляет перелеты из краевой столицы в турецкую Анталью. Первый рейс запланирован в этом месяце.

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