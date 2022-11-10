В Перми 10 ноября начали поступать сообщения о минировании зданий судов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С утра 10 ноября в дежурные службы города стали поступать анонимные сообщения о минировании зданий судов Перми. Об этом сообщили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.

Сейчас сотрудники МВД и Росгвардии проводят проверку. По предварительной информации, угрозы нет. В минтербезе напомнили, что что за ложные сообщения об угрозе террористических актов может последовать уголовная ответственность.

Ранее мы сообщали, что в Прикамье за ложное сообщение о минировании осудили мужчину, который заявил о якобы готовящемся взрыве машины у жилого дома.

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