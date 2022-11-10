Авиакомпания Azur Air возобновит перелеты из Перми в Турцию

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В расписании Пермского аэропорта появились рейсы авиакомпании Azur Air из краевой столицы в турецкую Анталью. Перелеты по этому направлению стартуют с 23 ноября.

Рейсы анонсировались ранее, но в расписании их не было. Они будут выполняться на самолетах Boeing 757 дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

Напомним, что весной этого года российские авиакомпании перестали летать за рубеж, поскольку иностранные лизинговые компании начали отзывать самолеты. В конце апреля маршрут Пермь — Анталья начала выполнять турецкая авиакомпания Turkish Airlines, а позже к ней присоединился Southwind — еще один перевозчик из Турции.

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