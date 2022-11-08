Чистая прибыль банка "Открытие" за 9 месяцев составила 15,8 млрд рублей

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«Третий квартал принес нам более 10 миллиардов рублей чистой прибыли. После летнего проседания спрос на кредиты в самых разных сегментах крупного бизнеса на рынке восстановился. Кредитный портфель корпоративных клиентов «Открытия» вырастет по итогам года на 10%. Рост кредитного портфеля малого и среднего бизнеса будет не меньше, чем у корпоративного сегмента. По кредитам наличными выдачи также растут от месяца к месяцу. По итогам сентября "Открытие" вернул себе долю на рынке ипотеки примерно в 3%. Сейчас по выдачам мы находимся на уровне самых лучших для себя месяцев 2021 года или даже превышаем их. После объединения с "Росгосстрах банком" «Открытие» приближается к 11% доли рынка по выдаче автокредитов. Сегодня автокредиты это 17% всех кредитов физлицам», - сообщил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью РИА Новости.

Согласно российским стандартам бухгалтерского учета, активы банка «Открытие» на 1 октября 2022 года составили 3,0 трлн рублей. Кредитный портфель до вычета резервов за 9 месяцев увеличился на 104,6 млрд рублей (+5,2%) до 2,1 трлн рублей.

Кредитный портфель юридических лиц на 1 октября 2022 года сохранился на уровне 1,4 трлн рублей. Объем выданных за 9 месяцев 2022 года кредитов корпоративным клиентам составил 1 009 млрд рублей (+16% к аналогичному периоду прошлого года), клиентам сегмента малого и среднего бизнеса – 178 млрд рублей (+29% к аналогичному периоду прошлого года).

Кредитный портфель физических лиц вырос с начала года на 101,8 млрд рублей (+17,3%) до 689 млрд рублей, в том числе за счет присоединения дочернего РГС Банка со специализацией на автокредитовании. За 9 месяцев банк «Открытие» выдал кредитов частным лицам на сумму 136 млрд рублей. По данным ОКБ, с июня по сентябрь 2022г. банк «Открытие» увеличил долю рынка по выдачам потребительских кредитов до 2,2%, ипотеки – до 2,6%.

Качество кредитного портфеля банка стабильно: доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле находится на уровне 6,9% по итогам 9 месяцев 2022 года (7,1% на начало года).