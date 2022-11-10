В Прикамье появится фармацевтический кластер для разработки лекарств

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Пермском крае появится Центр кластерного развития фармацевтической отрасли «Парма». Трехстороннее соглашение о его создании подписали региональные правительство, Пермский НОЦ «Рациональное недропользование» и Пермская государственная фармацевтическая академия.

В рамках развития фармацевтической отрасли планируется разработка новых лекарств и научно-технологической продукции, а также подготовка специалистов для фармацевтики и смежных отраслей.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что сфера фармацевтики крайне важна для страны. «Эта отрасль сегодня является одной из стратегически значимых, в том числе в части импортозамещения», — заявил глава региона.

Директор НОЦ Павел Илюшин сообщил, что в этом году были разработаны новые активные фармсубстанции, которые будут использованы при изготовлении лекарств. Также сейчас проходят опытные разработки препаратов, которые в ближайшем будущем должны выйти на рынок.

Ректор Фармакадемии Владимир Лужанин также подчеркнул, что в ближайшее время на отечественном фармрынке появятся препараты, разработанные и произведенные в Перми. По его словам, в первую очередь это будут препараты для лечения социально значимых заболеваний — сердечно-сосудистой системы и онкологических.

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