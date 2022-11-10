Завершение строительства поликлиники на улице Ленина перенесли на 2023 год

План городской поликлиники. Фото: vega-beton.ru

Срок завершения строительства поликлиники по улице Ленина, 16 вновь перенесли. В этот раз на март 2023 года. Об этом сообщили в краевом Минстрое.

Медучреждение должны были сдать до конца августа этого года. Подрядчик ООО «Спецстрой» не смог этого сделать, после чего с ним разорвали контракт. Ранее в ведомстве отмечали, что основные строительные работы уже завершены, в связи с чем сдача объекта ожидалась в декабре.

Напомним, что контракт на строительство был заключен с подрядчиком в январе 2019 года.

Новая поликлиника будет рассчитана на прием 400 человек за смену. В четырехэтажном здании появятся круглосуточный травмпункт, дневной стационар, пункт забора анализов, кабинеты специализированного приема, отделения лучевой диагностики и неотложной помощи.

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