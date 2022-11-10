Фото: Яндекс Пробки.
С добрым утром, Пермь! Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 10 ноября 2022 года информирует о наиболее загруженном участке на ул. Якутской, где произошло ДТП при подъезде к кольцу Соснового бора.
Еще одно ДТП произошло на спуске с Северной дамбу, не доезжая до перекрестка улиц Пермской и Парковой.
Отмечен крупный затор на круговом движении по площади в аэропорту «Большое Савино».
Плотное движение транспорта в этот час наблюдается:
- на ул. Леонова от развязки Западного обхода до ул. Промышленной
- на ул. Малкова при повороте на ш. Космонавтов
- на ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Фокинской
- на Стахановском кольце при выезде с ул. Стахановской на ул. Мира
- на ул. Грибоедова от ул. Лесной до ул. Уинской
- на ул. Энгельса от ул. Малкова до ул. Локомотивной
Общественный транспорт города движется по расписанию.
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.
Уважаемые автомобилисты, будьте внимательный на дорогах! Берегите себя и своих пассажиров!
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