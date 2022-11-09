В Пермском крае замглавы администрации осудят за непригодное жилье для сирот

Заместитель главы администрации не обеспечил качественную приемку жилья для детей-сирот. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2019 году администрация Косинского района и индивидуальный предприниматель заключили муниципальный контракт на приобретение четырех квартир. Они предназначались для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Заместитель главы администрации, являясь председателем комиссии по приемке данного жилья, не обеспечил участие в комиссии специалистов контрольно-надзорных органов. Итогом его преступной небрежности стало то, что нарушения, допущенные при строительстве жилых домов, не были выявлены вовремя: другие члены комиссии не имели спецзнаний в области строительства - об этом обвиняемый тоже знал.

В результате детям предоставили квартиры непригодные для проживания. А бюджет района раскошелился дополнительно на сумму более 4 миллионов рублей - в том числе для приведения жилья в нормативное состояние.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Пермскому краю, расследование в отношении бывшего заместителя главы администрации Косинского района, обвиняемого в «халатности, повлекшей причинение крупного ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов граждан и государства» завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru