Четыре пермяка лишились авто из-за моторного масла известного бренда

Мужчины не спешили выплачивать предприятию причиненный материальный ущерб. Фото: Артем КИЛЬКИН

Несколько жителей Пермского края решили заняться производством моторного масла. Чтобы товар пошел в массы быстрее – выдавали его за известный бренд STIHL. «Приятную» цену для покупателей (в том числе из других регионов) держали за счет того, что изготавливали свою нефтепродукцию в гаражных боксах.

Бизнес процветал – производство сомнительного моторного масла осуществлялось в промышленных масштабах: в ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота более семи тонн фальсификата. В итоге правообладателю марки был причинен крупный ущерб в размере 6,8 млн рублей.

В декабре 2021 года участники преступной группы были осуждены за «незаконное использование чужого товарного знака». Также суд обязал их выплатить потерпевшему юрлицу ущерб. Вот только выполнять они это не спешили. Более того, денежные средства, что удерживались из их заработка в счет погашения долга, были несоизмеримы с размером задолженности. В итоге судебные приставы провели исполнительные действия по аресту и изъятию четырех авто, принадлежащих должникам: Hyundai Genesis Coupe, Kia Rio, Chevrolet Aveo и Chevrolet Niva.

Как сообщили в УФССП России по Пермскому краю, в настоящее время определяется стоимость машин. Если мужчины не возместят ущерб, их имущество будут реализовано с торгов.

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