В Пермском крае за сутки выявлено 208 новых случаев заражения ковидом

Пермский край лидер по заболеваемости ковидом в ПФО. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным краевого Роспотребнадзора на 9 ноября, в Пермском крае подтверждено за последние сутки 208 новых случаев заражения ковидом. Это 8,0 на 100 тысяч населения. В Перми выявили 87 ковидных больных (41,8% от числа заболевших).

За последние три месяца в 100% случаев возбудителем является штамм «Омикрон».

По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает четвертое место среди субъектов РФ и первое в ПФО.

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