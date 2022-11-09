В Пермском крае за сутки выявлено 208 новых случаев заражения ковидом

Пермский край лидер по заболеваемости ковидом в ПФО.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По данным краевого Роспотребнадзора на 9 ноября, в Пермском крае подтверждено за последние сутки 208 новых случаев заражения ковидом. Это 8,0 на 100 тысяч населения. В Перми выявили 87 ковидных больных (41,8% от числа заболевших).
За последние три месяца в 100% случаев возбудителем является штамм «Омикрон».
По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает четвертое место среди субъектов РФ и первое в ПФО.
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