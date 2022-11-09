В ходе спецоперации на Украине погиб командир парашютно-десантного взвода из Пермского края

Михаил Кутявин. Фото: Администрация города Лысьвы

Стало известно о гибели еще одного бойца. 34-летний Михаил Кутявин был уроженцем города Лысьвы. В ходе спецоперации на Украине он выполнял обязанности командира парашютно-десантного взвода.

- Михаил Владимирович до конца оставался верным военной присяге, мужественно и стойко проявил себя при исполнении обязанностей военной службы, – рассказали в администрации города Лысьвы. - За мужество и отвагу, проявленную при исполнении воинского долга, Михаила Кутявина представили к награждению орденом Мужества. Посмертно.

Редакция «Комсомолки» выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Кутявина.

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