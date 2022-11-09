В ближайшие дни в Пермском крае потеплеет до +7, но начнутся сильные дожди

Будет тепло, но сыро. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кто там сомневался в силушках госпожи Осени? Она свои позиции сдавать не спешит - метеорологи ГИС-центра ПГНИУ сообщают о потеплении, которое придет в Пермский край в ближайшие дни.

Так, в четверг и пятницу воздух в Перми прогреется до +5 градусов. Пик потепления придется на субботу, 12 ноября, когда дневная температура на юге и юго-западе края может достичь отметок в +5…+7.

Омрачится потепление только обильными осадками – за пять дней выпадет до 50-70% месячной нормы. Кстати, снег в северных и восточных районах Прикамья такого «натиска» тепла и воды не выдержит – растает.

Что будет после? Зима начнет снова качать свои права – в воскресенье начнется вторжение арктического воздуха. На востоке и севере края к вечеру столбик термометра опустится до -8…-10 градусов.

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