Безналичные чаевые от Сбербанка помогают пермским официантам

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Наличные деньги становятся всё менее популярны среди населения, однако культура чаевых в заведениях сохраняется. Нередко мы сталкиваемся с ситуацией, когда приходится собирать затерявшиеся в карманах купюры со всей компании, чтобы оставить работнику заслуженные чаевые. Сервис актуален для ресторанов и кафе, гостиничного бизнеса, курьерской доставки, такси, салонов красоты и торговых точек.

Сегодня безналичный мир касается и «необязательных оплат» в заведениях: сервис СберЧаевые позволят клиентам легко благодарить работников сферы услуг за оказанный сервис, даже если с собой нет наличных и банковских карт — достаточно смартфона.

В Перми данным сервисом пользуется более 50 партнеров. В частности, оставить безналичные чаевые возможно уже в 57 организациях по Пермскому краю, а значит, что более 170 работников сферы обслуживания уже получают чаевые прямо на свою карту!

Для того чтобы опция стала доступной работнику сферы услуг, нужно оставить заявку на подключение на сайте Сбербанка или самостоятельно зарегистрироваться на сайте MySberTips.ru по номеру телефона или через Сбер ID. Затем в личном кабинете необходимо привязать к сервису банковскую карту, на которую будут начисляться безналичные чаевые. Там же можно сформировать персональный QR-код, по которому клиенты будут совершать переводы.

В личном кабинете доступна полная систематизация данных по поступившим средствам. Там же сотрудники сферы обслуживания смогут получить сообщения от гостей, которые можно отправить в качестве обратной связи сотруднику.

Чтобы оставить чаевые работнику сферы обслуживания, подключённому к сервису СберЧаевые, нужно отсканировать его персональный QR-код камерой телефона, затем выбрать сумму и, по желанию, оставить отзыв.