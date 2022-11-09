17 ноября в Перми пройдет фестиваль иностранных студентов «We Are»

Фрагмент концерта на фестивале в 2019 году. Фото: we are | студенческий фестиваль народов мира/ВКонтакте

17 ноября в Пермском государственном национальном исследовательском университете состоится третий межвузовский фестиваль иностранных туристов «We Are». В кампусе соберутся делегации студентов-иностранцев из нескольких вузов города.

Участников интернационального студфестиваля ждет очень насыщенная программа – уж организаторы постарались! Им, как никому другому, известно, что такое активное студенчество, где иностранцам найти новых друзей, как влиться в студенческую среду и жизнь нашего города.

Фестиваль откроется торжественным приемом отличившихся студентов вузов Перми, а продолжится «Ярмаркой культур» и работой информплощадок. В этот же день пройдут спортивные соревнования «Sport together», кулинарный баттл «Кухни мира» и художественный «Graffiti walls», а еще концерт! Завершится фестиваль выступлением музыкальной группы и праздничным чаепитием с новыми друзьями.

- Это самый прекрасный фестиваль! В прошлый раз я был организатором и ведущим, это был замечательный опыт. Много людей и положительные эмоции - то, что осталось в памяти. В этом году я ожидаю еще больше интересных активностей, ярких красок, людей. Уверен, это будет весело! - поделился Мохаммед Ал-Лами, студент географического и выпускник химического факультета.

- На фестивале 2018 года я выходил на сцену и рассказывал о жизни в России как иностранец. Помню, было очень много студентов не только из ПГНИУ, но и со всей Перми. Многие рассказывали о своем опыте жизни тут, кто-то выступал, пел и танцевал, - рассказал Джаккалоб Дач-Ин, студент факультета СИЯЛ. Он приехал на обучение из Таиланда. - В этом году мне бы хотелось снова поучаствовать. Было бы здорово выступить на сцене с речью, рассказать о своем опыте.

Кстати, участники конкурсных соревнований проходили предварительную регистрацию – каждый выбирал для себя конкретное направление для участия.

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