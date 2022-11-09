В Прикамье похитили более 500 тысяч рублей, выделенных на обустройство мусорок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Орде 34-летнего директора местной компании признали виновным в мошенничестве при выполнении муниципального контракта. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

В мае 2020 года компания заключила контракт с администрацией Ординского округа на обустройство мусорных площадок. Директор, пользуясь служебным положением, с мая по июнь того же года закупил для этого более дешевые строительные материалы, которые не соответствовали техническому заданию.

Обустройство 62 мусорных площадок было выполнено некачественно и не в полном объеме. Сэкономленные 526 тысяч рублей директор присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению.

Преступление выявили сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Суксунский». Суд назначил виновному штраф в размере 90 тысяч рублей.

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