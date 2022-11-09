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НовостиОбщество9 ноября 2022 8:36

В Перми на детской площадке женщина душила 9-летнего мальчика, заступаясь за своего сына

В случившемся теперь разбирается Следственный комитет РФ
Лела Минадзе
Скриншот видео паблика ЧП ДТП Пермь/ВКонтакте

Скриншот видео паблика ЧП ДТП Пермь/ВКонтакте

В Мотовилихинском районе на детской площадке на бульваре Гагарина женщина набросилась на 9-летнего мальчика.

Как сообщают очевидцы, пермячка била ребенка, затем начала душить, а после насыпала ему за шиворот снег. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Так женщина пыталась наказать незнакомого мальчика, который поругался с ее сыном на детской площадке.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о случае применения физической силы в отношении ребенка в Перми. Подробный доклад по ситуации предоставит руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин.

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