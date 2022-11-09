Сотрудники Пермской таможни выявили контрабанду леса на 12 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пермские таможенники вместе с краевыми УФСБ и ГУ МВД выявили контрабанду леса. Из Прикамья в Республику Таджикистан контрабандным путем вывезли более 1,5 тысячи кубометров древесины стоимостью почти 12 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе таможенного ведомства.

Выяснилось, что на таможне директор одной из фирм-лесоэкспортеров предоставлял сведения о происхождении товара, не соответствующие действительности. Для легализации лесоматериалов по указанию директора в систему ЛесЕГАИС вносились ложные сведения об их приобретении.

В результате возбуждено три уголовных дела из-за незаконного перемещение ресурсов в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза.

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