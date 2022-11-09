На должность главы Пермского муниципального округа претендуют три кандидата

Фото: Яндекс Карты/Администрация Пермского муниципального округа

Завершился прием заявок на конкурс по отбору главы Пермского муниципального округа. На должность претендуют три человека. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Пост руководителя могут занять действующий глава Пермского района Владимир Цветов, его заместитель Сергей Ермаков или бывший руководитель Юго-Камского сельского поселения Игорь Соларев.

Конкурс пройдет 17 ноября. В этот день кандидаты представят программы развития муниципального округа. Их оценит комиссия, которая состоит из представителей думы муниципалитета и администрации губернатора Пермского края.

Затем на заседании думы будут представлены претенденты, набравшие максимальное число баллов. Депутаты проголосуют за них. Должность главы займет кандидат, заручившийся большинством голосов.

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