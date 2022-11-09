Пермяков приглашают принять участие в опросе о работе ледовых городков

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мэрия Перми приглашает жителей принять участие в опросе о работе ледовых городков и их наполнении. Сделать это можно до 27 ноября.

В этом году главный ледовый городок на эспланаде будет посвящен 300-летию краевой столицы. Таким образом будет дан старт юбилейным мероприятиям. Кроме того, ледовые локации откроются во всех районах города. Это позволит избежать скопления людей в центре и равномерно задействовать районы во время новогодних мероприятий.

Районные локации разработаны по единым стандартам в одной тематике 300-летия. Всего их будет 8 — в саду им. Миндовского, парке «Счастье есть», на площади перед Дворцом культуры «Урал», в парке им. Чехова, на площади перед клубом им. Златогорского, в сквере им. Розалии Землячки, на площадях перед клубом «Юбилейный» и перед Дворцом культуры им. Солдатова.

В ходе опроса пермяки смогут высказать свое мнение о наполнении ледовых городков, а также об их расположении. Проголосовать можно на портале «Госуслуги» или на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, мое будущее».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми на эспланаде начали устанавливать главную городскую елку

Работы завершатся к концу ноября (подробнее...)