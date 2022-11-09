Фото: МЧС по Пермскому краю.

По информации МЧС по Пермскому краю за сутки, 8 ноября 2022 года, на территории региона произошло 4 пожара: по два – в Перми и Соликамском округе.

«За прошедшие сутки на пожарах погибших и травмированных нет. Основными причинами возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», - дополнили обзор происшествий за сутки в МЧС по Пермскому краю.

Очагами загораний 8 ноября 2022 года стали: бытовка и многоквартирный дом - в Соликамском округе; гараж - в Дзержинском районе Перми.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 8 ноября 2022 года на территории региона 159 профилактические группы в составе 330 человек осуществили 1358 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 2090 человек, распространили 1471 памятка.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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