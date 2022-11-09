В Прикамье резко выросли продажи китайских автомобилей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае в октябре этого года зарегистрирована 931 новая машина. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные «Автостата», это на 1222 машины меньше (-56,8%), чем в октябре прошлого года.

Рост продаж показали лишь три бренда, два из которых — китайские. Продажи отечественного UAZ увеличились на 31,6% (25 машин в этом году против 19 в прошлом), Exeed — на 100% (23 против 5) и Haval — на 94,9% (76 против 39).

Лидером в регионе остается «Лада», несмотря на то, что продажи снизились на 19,8% с 648 машин в октябре прошлого года до 520 — в октябре этого. Сильнее всего сократились продажи новых машин Skoda, Toyota, Nissan, Volkswagen и Kia.

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