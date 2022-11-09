Фото: Яндекс Пробки

С добрым утром, Пермь! Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 9 ноября 2022 года информирует о наиболее загруженном участке в Мотовилихинском районе на ул. Мостовой от ул. Московской до ул. Фокинской.

Плотное движение транспорта в этот час наблюдается:

- на ул. Лифанова от ул. 1905 года до ул. Свердлова

- на ул. Соликамской при выезде на кольцо пл. Восстания

- на спуске с ул. Гашкова к ул. Соликамской

- на ул. Якутской в районе кольца у Соснового бора

- на Стахановском кольце при выезде с ул. Стахановской на ул. Мира

- на ш. Космонавтов при повороте на ул. Малкова

- на развязке ш. Космонавтов при выезде с ул. Оверятской на ул. Промышленную

- на ул. Леонова от развязки Западного обхода до ул. Промышленной

- на перекрестке ул. Старцева и бул. Гагарина

- на ул. Соликамской в районе Балмошной

- на повороте с ул. Ветлужской к ул. Якутской

- на Комсомольском пр. от ул. Пионерской до ул. Белинского

- на ул. Стахановской от кл. Баумана до ш. Космонавтов

Общественный транспорт города движется по расписанию.

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.

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