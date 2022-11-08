В Перми с 9 ноября автобусы №69 и №70 изменят расписание

Фото: Иван ВИСЛОВ
В Перми изменится расписание двух автобусных маршрутов. Как сообщили в городском департаменте транспорта, это произойдет 9 ноября.
Изменение коснется автобусов №69 и №70. Новое расписание вводится для выравнивания интервалов движения общественного транспорта.
В результате уменьшится интервал отправлений от остановки «Улица Кунгурская» в сторону остановки «Улица 1905 года». Также расписание автобусов скорректируют в соответствии с фактическим временем следования из-за строительства развязки на улице Уинской.
Пассажиров просят быть внимательными. Актуальное расписание можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс».
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