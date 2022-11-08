На трассе Пермь-Екатеринбург обвиняемого в убийстве поймали при попытке скрыться

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего ранее судимого жителя Пермского района. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 28 августа этого года. Мужчина пришел в гости к брату, который живет в микрорайоне Камский Орджоникидзевского района. У него дома обвиняемый застал знакомую вместе с ее 45-летним сожителем.

Компания распивала спиртное. В это время между мужчинами возник конфликт, в результате которого обвиняемый ударил ножом в шею 45-летнего оппонента. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

После случившегося обвиняемый поспешил скрыться с места происшествия и уехал на своем автомобиле. Поймали его в тот же день на трассе Пермь-Екатеринбург.

Сейчас мужчина находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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