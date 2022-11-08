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НовостиОбщество8 ноября 2022 16:30

Для развития в Перми трамвайной сети подписано концессионное соглашение с московской компанией

Оно действует в течение 20 лет
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С ООО «Мовиста Регионы» 8 ноября заключено концессионное соглашение, предполагающее, что в течение 20 лет компания будет заниматься развитием трамвайного комплекса Перми. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Согласно договору, за три года будут проведены ремонт 35 км путей, реконструкция депо «Балатово» и модернизация семи тяговых подстанций. Также появятся 44 новых трамвая: 20 из них — в 2023 году, а остальные — в 2024.

Стоимость всех работ по модернизации трамвайной сети составляет 16,1 млрд рублей, в частности 4,4 млрд предоставит федеральный бюджет в виде безвозвратной субсидии. Также средства будут выделены из Фонда национального благосостояния, ВЭБ.РФ и компании «Мовиста Регионы».

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