Власти Перми планируют передать в краевую собственность дорогу по улице Карпинского

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Администрация Перми внесла в думу проект решения о безвозмездной передаче автодорожного путепровода и дороги по улице Карпинского из муниципальной в краевую собственность.

Согласно документу, опубликованному на портале городской думы, передать планируется земельный участок в 1,74 га, дорогу на участке от Столбовой до Стахановской в 696 метров, а также путепровод через железнодорожные пути в 33 метра.

Напомним, что в Перми запланирована масштабная реконструкция улицы Карпинского от улицы Мира до шоссе Космонавтов. На участке появится шестиполосная дорога. Реализовать проект намерены в 2024 году.

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