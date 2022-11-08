Банда молодых пермяков обманула арендаторов несуществующих квартир на 700 тысяч рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

Свердловский районный суд Перми признал восьмерых местных жителей виновными в мошенничестве. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Всего злоумышленников было десять. Молодые люди в возрасте от 22 до 34 лет объединились. Среди них были две девушки. С 2017 по 2019 годы соучастники размещали на интернет-сайтах объявления о сдаче в аренду несуществующих квартир. Для привлечения клиентов они указывали цены ниже среднерыночной.

Когда потенциальные арендаторы обращались по телефону в «агентство», их приглашали в один из офисов города. Там с ними подписывался договор на оказание информационно-справочных услуг, за которые требовалось заплатить сумму от 3,5 тысяч рублей. Так, клиентам реальная помощь в поиске жилья не оказывалась и деньги не возвращались.

В результате пострадали 175 человек. Общая сумма ущерба превысила 700 тысяч рублей.

В отношении двух соучастниц уголовные дела выделены в отдельное производство в связи с заключением ими досудебного соглашения. Остальных восьмерых уже наказали. Организатора приговорили к 3 годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей.

Также пятеро подельников получили от одно до двух лет лишения свободы условно и штрафы в размере от 15 000 до 150 000 рублей. Еще двоим назначено наказание в виде обязательных работ в размере от 300 и 400 часов. Также осужденные обязаны возместить потерпевшим причиненный материальный ущерб.

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