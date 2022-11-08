В Прикамье ограничат движение транспорта по мосту через Чусовую

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С 7 по 17 ноября движение всех видов транспорта по мосту через Чусовую будет ограничено. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.
В эти дни на мосту проведут работы по восстановлению деформационных швов. В связи с этим движение будет осуществляется по одной полосе моста в реверсивном режиме. Для этого установлен светофор.
Водителей просят быть внимательнее и с пониманием отнестись к перекрытию.
Ранее мы рассказывали, что в Перми на девять месяцев закроют движение транспорта по улице Уинской. Это связано с выполнением работ по строительству первого этапа трассы ТР-53 «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинной».
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