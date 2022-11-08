Что смотреть в театре « У Моста?»

Мистический анекдот «Сансара» О. Богаева

- 17 и 18 ноября в 19:00.

Героини истории встретились при странных обстоятельствах: в квартиру чудаковатой Старушки буквально ввалилась Женщина без сознания… и, как выяснится позднее, далеко не случайно! К тому же, сквозь это увлекательное детективное приключение в пределах одной квартиры постоянно проглядывают подлинные мистические миры: ведь от жилища странной бабушки, где за шифоньером может оказаться ещё кто-нибудь, рукой подать до Вечности…

Архетипичная причта «Камедыя»

- 19 и 20 ноября в 19:00.

На сцене Архетипы. Сложенные и закреплённые в нашем сознании веками, герои мифов и сказок. Очнутся, возмутятся, поспорят, поплачут, споют, посмеются, простятся… и уйдут. Решение играть «КАМЕДЫЮ» на беларусской мове даёт возможность погружения в глубины богатейшего фольклорного наследия Беларуси, поиски особенного языка выражения и специфического юмора.

ПРЕМЬЕРА: романтическая трагикомедия «Лес» А. Островского

- 27 ноября в 14:00 и 18:00;

- 28 ноября 19:00;

- 29 ноября в 15:00 и 19:00.

В долгих скитаниях по России встречаются на лесной тропинке два провинциальный актера — комик Счастливцев и трагик Несчастливцев. По воле судьбы они оказываются неподалеку от имения Гурмыжской — тетки Несчастливцева и решают заглянуть туда. А тем временем все смешалось в доме богатой помещицы…

Этот спектакль — о таланте и бесталанности, о свободе и несвободе, о любви и лжи. Этот спектакль — о настоящих артистах и ловких комедиантах — тех, кто играет в жизнь, превращая ее в сцену.

ДЕКАБРЬ

Древнеирландская комедия «Ирландский герой- гордость Запада» Дж. Синга

- 6 и 7 декабря в 19:00.

Больше 100 лет назад ирландец Джон Синг подарил миру историю про жителей далекой Ирландской глубинки. С этой пьесы началась вся великая ирландская драматургия! Зрителя ждет невероятная интрига, загадочный детектив, бешеная экспрессия и конечно парадоксальный ирландский черный юмор! Ну и, разумеется, абсолютно непредсказуемый финал.

Эксцентрическая комедия «Мандат» Н. Эрдмана

- 8 и 9 декабря в 19:00.

Новая версия этой эксцентрической комедии сегодня звучит особенно современно и при этом ещё и гомерически смешно. Фейерверк актёрской импровизации, виртуозное мастерство артистов в воплощении парадоксальных характеров превращает спектакль в настоящий театральный праздник.

Триллер «Макбет» У. Шекспира

- 10 декабря в 18:00;

- 11 декабря в 14:00 и 18:00.

Самая мистическая и загадочная пьеса великого английского драматурга в трактовке Федотова ещё более мистична и загадочна. Исторические костюмы и грандиозная декорация полностью соответствуют эпохе! Этот спектакль навсегда меняет представление о современном театре, потому что уверенно разрушает моду на постмодернизм!

Билеты: +7 (342) 237 52 55 или на сайте https://teatr-umosta.ru/afisha.html