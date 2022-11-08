Пермь примет «Чемпионат Победителей» по футболу среди детских команд

Фото: Благотворительный фонд «Ветер Добрых Перемен».

Третий этап Всероссийского турнира по футболу среди детских команд «Чемпионат Победителей» соберет под сводами манежа «Пермь» более 150 участников из восьми команд.

Ребята в возрасте от 7 до 14 лет разыграют путевку в суперфинал турнира, который состоится в Москве в сентябре 2023 года. В команды войдут воспитанники социально-реабилитационных центров, дети из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.

Организатором Первого турнира «Чемпионат Победителей» выступает Благотворительный фонд социальной поддержки и развития потенциала личности «Ветер Добрых Перемен».

«Наш турнир является уникальной возможностью подарить детям праздник спорта, дать им почувствовать себя частью спортивной истории страны, оставить бесценные воспоминания на всю жизнь. Дети окунутся в дружелюбную атмосферу, будут наслаждаться общением с друзьями, движением, быстрой сменой позитивных эмоций», - рассказал о целях турнира президент фонда Евгений Масляков.

Максимальное число заявленных в одну команду составляет 20 человек. В игре принимают участие пять полевых игроков и вратарь. Каждый матч турнира будет длится два тайма по 15 минут. В групповом турнире примут участие все восемь команд, которые будут поделены на две группы. Победитель турнира в Перми будет определен в финальном матче.

Всероссийского турнира по футболу «Чемпионат Победителей» состоится в Перми 19 ноября 2022 года в манеже «Пермь Великая» (ул. Куйбышева, 126а).

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru