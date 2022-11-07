Клиентам «Т Плюс» в Пермском крае доставлена «тепловая» квитанция за октябрь

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Жители Перми, Березников, Краснокамска, Чайковского и Лысьвы получили квитанцию за октябрь на оплату тепла и горячей воды. Вместе с квитанциями должники получили досудебные уведомления о взыскании задолженности. Чтобы избежать ареста имущества и попадания в списки должников, необходимо погасить имеющийся долг и своевременно платить за тепло и горячую воду в дальнейшем.

Начисления, приведенные в квитанциях, формируются на основе показаний общедомовых приборов учета (кроме зданий, где начисления проводятся по нормативам) — чем холоднее на улице, тем больше тепла отпускается в сеть. Чтобы снизить размер платежей, необходимо провести энергоаудит дома и реализовать мероприятия по энергосбережению.

Квитанции доставляются клиентам в почтовые ящики, кроме того, на сайтах расчетно-кассовых центров «КРЦ-Прикамье», «Инкомус» и «Пермэнергосбыт» доступна подписка на получение онлайн-квитанций, доставляемых на электронную почту. В случае возникновения вопросов, касающихся начислений, клиенты могут обратиться в свой расчетно-кассовый центр. Все контактные данные приведены на квитанциях.

В «ЭнергосбыТ Плюс» также напоминают, что платежи за тепло и горячую воду, как и любые другие коммунальные платежи, являются обязательными и безотлагательными. За просрочки и неоплаты законодательством предусмотрены меры по принудительному взысканию с банковских счетов и из личного имущества неплательщиков.

«Оплата коммунальных услуг — это практически единственный источник содержания и развития систем жизнеобеспечения наших городов, создания тепла и комфорта в каждом доме. Поэтому мы напоминаем о недопустимости даже самых небольших просрочек платежей», — подчеркнул директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.