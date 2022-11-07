«Открытие Авто»: октябрьские успехи в продажах подтолкнули шесть популярных моделей автомобилей к росту цены

Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и НАПИ проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные новые автомобили в октябре 2022 года. Большинство популярных моделей продавались по летним ценам. Однако во втором месяце осени в нашем авторитейле все же постепенно вновь начали работать рыночные законы. Ценники тех моделей, которые росли в продажах, дистрибьюторы стали оперативно регулировать в сторону увеличения. При этом были замечены и обратные процессы. В целом шесть моделей подорожало, а две стали чуть доступнее.

Список наиболее подорожавших моделей возглавил Kia Sportage нового поколения. В октябре за него стали просить в среднем 3,38 миллиона рублей. Это почти на 170 тысяч рублей больше, чем в сентябре. Похоже, что импортер оказался хорошо информирован о том, что та же модель, завезенная по каналам параллельного импорта, нередко быстро продавалась с ценниками в 3,5 миллиона рублей и выше. Цена машин из официальных поставок постепенно может еще вырасти.

На втором и третьем местах расположились два родственных друг другу вседорожника с претензией на престиж – Exeed VX (5,3 миллиона рублей; +3,9% за последний месяц) и LX (3,2 миллиона; +2,6% за октябрь). Обе модели прибавили в III квартале в продажах относительно II-го в среднем более чем в два раза. Дистрибьютор в поисках источников повышения прибыли стал пробовать завозить к нам более дорогие версии этих моделей. Тем более что на родине они стоят на 40-50% дешевле, и в моменте можно получать хорошую маржинальность от сделок.

Два других «китайца» – FAW Bestune T77 (2,2 миллиона; +1,7%) и Geely Tugella (4,2 миллиона; +0,2%) тоже вполне себе пришлись в России покупателям по душе. Если первый еще весной продавался тиражом по 30-40 машин в месяц, то в сентябре уже втрое лучше. У второго автомобиля рост продаж скромнее, но в абсолютных цифрах объемы сделок заметней: в среднем в месяц владельцев находят по 400-450 автомобилей. И наконец, оказавшая в корейско-китайской компании единственной русской – Lada Niva Legend – прибавила 2%, «ветерану» АвтоВАЗа по-прежнему обеспечен спрос.

При этом в октябре нашлись модели, которые не поддержали тенденцию по удорожанию. Это отечественный UAZ Patiot (1,79 миллиона рублей; -4,3%) и новинка рынка Haval Dargo (3,3 миллиона; -5,7%). Впрочем, и здесь бизнес-процессы зависят от спроса. Ульяновский вседорожник постепенно появляется на складах в свободном доступе, но покупать его в «раздетых» аскетичных комплектациях почти по два миллиона рублей пока желающих не так много. В свою очередь, Haval Dargo c момента летнего дебюта в России тоже пока не растет в продажах: в сентябре они упали относительно августа на 26%.

Еще 12 популярных автомобилей изменениями ценников отмечены не были. Среди них - два Haval, F7 и Jolion (они пережили снижение прайсов совсем недавно, в сентябре текущего года), а также Geely Coolray, ценовая политика по которому в зависимости от спроса корректируется поддержками дистрибьютора, а не прямым изменением РРЦ. То же самое касается кроссовера Changan СS35Plus. Все остальные машины, попавшие в топ-20, еще остаются в числе популярных, но в официальных рапортах дилеров это исчезающий вид: три Hyundai (Creta, Tucson, Santa Fe), два Kia (Rio и Seltos), Mazda СX-5 и Mitsubishi Outlander.