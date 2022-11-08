В Пермском университете пройдет фестиваль научной фантастики

Фото: psu.ru

В субботу, 12 ноября, с 12:00 до 18:00 в ПГНИУ состоится фестиваль научной фантастики. Проходить он будет в студенческом дворце культуры.

Для посетителей будут открыты пять зон. В зоне идей можно будет освоить технику мышления и создать карту желаний, а в зоне практической применимости — поучаствовать в научных классах и попробовать мороженое из жидкого азота.

В зоне технологий пройдет конкурс по робототехнике среди школьников. В зоне развлечений состоятся соревнования по робосумо, показы мультфильмов 90-х и 2000-х, а в зоне творчества — мастер-классы по созданию светящихся картин.

«Мы разрушаем стереотип о том, что наука — это скучно. В этом нам помогает язык научной фантастики, ведь он доступен каждому, так как напрямую связан с нашими фантазиями, а фантазировать умеют и любят все», — отметил руководитель команды организаторов, магистрант ПГНИУ Максим Хвостанцев.

Впервые фестиваль научной фантастики состоялся в ПГНИУ в 2015 году.

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