В Перми баскетбольный клуб «PBL kids» приглашает детей мобилизованных на бесплатные тренировки

Фото: Баскетбольный Клуб «PBL kids» | Пермь

«PBL kids» объявляет набор детей мобилизованных граждан для баскетбольных тренировок в клубе. Абонемент на месячное посещение в 4000 рублей будет оплачивать спонсор «СМК-Продукт» - для создания социального лифта и популяризации детского спорта.

- В данное время есть пять свободных мест, - рассказала «Комсомолке» организатор детской баскетбольной школы Полина Ушакова. – Мы приглашаем на занятия детей от 4 до 13 лет. В идеале – собрать команду одного возраста или 6-8 лет, чтобы в дальнейшем расти с ними.

- Какая цель у вашей благотворительной акции?

- Мы понимаем, какая непростая ситуация складывается в семьях, где есть мобилизованные родители. Хочется, чтобы у этих детей были коммуникации, спортивное развитие, досуг. Пока наша спонсорская программа рассчитана на год.

В клубе один спонсор, поэтому такой ограниченный набор. Его представитель, кстати, также тренируется в клубе, но в другой группе. Новичкам помимо бесплатного посещения предоставят форму – ее будут отшивать для детей специально.

- К нам можно прийти на пробное занятие. Посмотреть, попробовать. Как правило, детям у нас нравится, и никто не уходит.

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