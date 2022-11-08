Фото: МЧС по Пермскому краю.

По информации МЧС по Пермскому краю за сутки, 7 ноября 2022 года, на территории региона произошло 6 пожаров – в Чусовском, Березниковском, Чайковском, Кудымкарском, Чернушинском и Пермском округах.

«На пожарах погибших и травмированных нет. Основными причинами возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», - дополнили обзор происшествий за сутки в МЧС по Пермскому краю.

Очагами загораний 7 ноября 2022 года стали: баня - в Чусовском округе; многоквартирный жилой дом - в Пермском округе; металлический киоск - в Березниках; частные жилые дома - в Чайковском и Кудымкарском округах; котельная - в Чернушинском округе.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 7 ноября 2022 года на территории региона 164 профилактические группы в составе 327 человек осуществили 1340 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 2139 человек, распространили 1473 памятки.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru