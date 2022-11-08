Пермяк нашел ошибку на Аллее Славы после обновления эспланады

Фото: ВКонтакте/Подслушано Пермь

Житель Перми заметил ошибку на Аллее Славы со звездами в память об известных земляках, которая недавно открылась после реконструкции эспланады. Пермяк сделал фото ошибки и опубликовал его в паблике «Подслушано Пермь» ВКонтакте.

Известного ученого, изобретателя радио «похоронили» раньше на 10 лет. «Попов Александр Степанович вдруг умер в 1895 году, хотя по всем источникам он скончался только в 1906 году по новому стилю, или в 1905 году — по старому. Таким образом, исключается наиболее важный период его жизни и научных исследований, сделанных им в эти годы», — отметил пермяк.

В мэрии Перми прокомментировали ошибку. Звезду Александра Попова в ближайшее время демонтируют и заменят новой с верными данными.

Напомним, что о завершении третьего этапа благоустройства эспланады было объявлено 2 ноября. Обновлена территория у памятника «Героям фронта и тыла».

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