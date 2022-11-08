В Перми у военкомата установили памятник солдату, который нельзя фотографировать

Фото: ТОС Центральный. Пермь, Закамск

2 ноября в паблике «ТОС Центральный. Пермь, Закамск» (ВКонтакте) появилось фото нового арт-объекта. Подпись была краткой: «Солдат с котенком. У входа в военкомат по ул. Липатова». На фотографиях, если вглядеться, видны очертания воина.

Как сообщили в администрации Кировского района, идея создания принадлежит скульптору Сергею Путилову и председателю ТОС «Центральный» Евгению Пермякову. Смысл скульптурной композиции «Русский солдат-освободитель» взят из сюжета «Русской весны 2014», когда в Крыму военнослужащий нашей страны передал севастопольской девочке котенка.

Новый памятник уже успел засветиться в СМИ. А все потому, что сначала полицейские, охраняющие ведомство, запретили его фотографировать журналистам, мол, это территория военкомата. Но потом разрешили - после комментария ситуации краевым военкоматом, что подобных ограничений не вводилось.

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