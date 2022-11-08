В Перми не смогли найти перевозчиков на большинство городских автобусных маршрутов

Фото: администрация г. Перми

В Перми завершились торги на пятилетнее обслуживание автобусных маршрутов. Из 22 лотов (более 30 маршрутов в общей сложности) разыграли только 8. Три из них ушло под крыло МУП «Пермгорэлектротранс», пять - ООО «Дизель».

Остальные перевозчики не смогли принять участие – не имеют должного опыта в исполнении муниципальных контрактов.

- А это обязательное требование согласно федеральному законодательству. После завершения текущих контрактов необходимый опыт у большинства перевозчиков появится, что позволит им участвовать в повторных торгах, которые пройдут весной 2023 года. До этого времени на обслуживание маршрутов будут заключены кроткосрочные контракты, - сообщили в гортрансе.

В итоге «Пермгорэлектротранс» будет обслуживать маршруты №8, 30, 62, 63 и 68, а «Дизель» - №5, 7, 12, 25, 39, 41, 54 и 58. Первый перевозчик выпустит на линии 60 новых автобусов, которые поступили на предприятие в рамках федеральной программы «Безопасные качественные дороги».

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