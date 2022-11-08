9 ноября в Перми проверят систему оповещения

Проверка носит плановый характер. Фото: Василий Вахрин

В среду, 9 ноября, в столице Пермского края проверят работоспособность региональной системы оповещения. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на администрацию Перми. Проверочные мероприятия начнутся в 10.40 и продлятся пять минут. Они носят плановый и учебный характер.

Уточним, систему оповещения проверят без включения сиренно-речевых установок, только с помощью сигнала «Тихий тест».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru