В Перми около УДС «Молот» умер прохожий

По факту гибели мужчины проводится проверка. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тело мужчины около УДС «Молот» обнаружили прохожие сегодня утром. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях. В комментариях подписчики предполагали возможные причины гибели мужчины – от инсульта до эпилепсии.

В МВД Перми нам пояснили, что «обнаружен труп мужчин без признаков насильственной смерти». По факту обнаружения тела проводится проверка.

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