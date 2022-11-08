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НовостиОбщество8 ноября 2022 7:30

В Перми около УДС «Молот» умер прохожий

Причина смерти устанавливается
Екатерина Яганова
По факту гибели мужчины проводится проверка.

По факту гибели мужчины проводится проверка.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тело мужчины около УДС «Молот» обнаружили прохожие сегодня утром. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях. В комментариях подписчики предполагали возможные причины гибели мужчины – от инсульта до эпилепсии.

В МВД Перми нам пояснили, что «обнаружен труп мужчин без признаков насильственной смерти». По факту обнаружения тела проводится проверка.

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