Трест №14 передал недострой в Фонд защиты прав дольщиков Пермского края

Недострой и землю под ним передали в Фонд защиты прав граждан. Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, в январе 2021 года арбитражный суд Пермского края признал Трест №14 несостоятельным. В отношении застройщика проходит процедура конкурсного производства.

Сообщение о переходе прав аренды на земельный участок и объект незавершенного строительства ПАО «Строительно-монтажный трест №14» опубликовал конкурсный управляющий. В нем также говорится, что новым владельцем стал Фонд защиты прав граждан – участники долевого строительства Прикамья. Об этом сообщает Business class со ссылкой на информацию из Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Все формальности были соблюдены в соответствии с определением краевого арбитражного суда от 27 сентября.

Уточним, что на земельном участке площадью 8 тысяч кв.м. возвышается недостроенный многоквартирный дом с встроенными помещениями общественного назначения.

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