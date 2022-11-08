В Перми нашли живыми женщину в шляпке и 10-летнего мальчика

Фото: Олег Золото.

В Перми благополучно завершились поиски двух местных жителей: 64-летней жительницы Кировского района и 10-летнего мальчика из Индустриального. Напомним, пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении 4 ноября, а школьник не вернулся из школы вечером 7 ноября. Его волонтеры искали вчера поздно вечером по городу. И, к счастью, поиски завершились благополучно: около 12 ночи в соцсетях появилась информация, что его нашли живым и невредимым. А спустя полчаса был опубликован новый пост: вышла на связь с родными женщина в «розовой курточке и шляпке». Где все это время они оба были - не сообщается.

Волонтеры поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей» благодарят всех за оказанную помощь и просят снять репосты.

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