Фото: ГК "ПЕРМСКИЕ МЕДВЕДИ".

После очередного тура чемпионата России по гандболу среди команд Суперлиги «Пермские медведи» сохранили за собой третью позицию в турнирной таблице розыгрыша.

В Омске пермяки разгромили местный «Скиф» со счетом 35:25 (17:12). Победный задел «медведи» создали уже в начале матча, их быстрый переход от защиты к нападению, порой, ставил в тупик местных «скифов». Характер игры особо не изменился до финального свистка.

Самыми результативными в состава команд стали: «Скиф» - Полтавский (5 мячей) и Нагорный (4); «Пермские медведи» - Саликов (10) и Калугин (7).

После матча главный тренер ГК «Пермские медведи» Валентин Бузмакин отметил большое количество ошибок у своих соперников.

- За счет потерь мяча у нас получились быстрые отрывы вперед, что явилось самым положительным моментов в прошедшей игре. При этом, позиционная защита хозяев поля доставила нам определенные проблемы, - говорит Валентин Бузмакин.

За несколько дней перед отъездом в Омск «Пермские медведи» дома провели матч второго тура чемпионата SEHA – Gazprom League против «Чеховских медведий». Самый титулованный клуб России из Подмосковья во встрече группы «А» одержал уверенную победу – 37:28 (14:11). Лучшие в составах команд: «Пермские медведи» - Свистунов (6), Зайцев (5), Семенов (5); «Чеховские медведи» - Каменев (7), Ермаков (6), Фурцев (5), Демин (5).

В следующем матче чемпионата России 17 ноября «Чеховские медведи» будут принимать «Зенит» из Санкт-Петербурга, а в рамках третьего тура SEHA – Gazprom League 13 ноября – «СКА-Минск». (0+)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru