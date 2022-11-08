Фото: Яндекс Пробки.

С добрым утром, Пермь! Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 8 ноября 2022 года информирует о наиболее загруженном участке в Мотовилихинском районе на улицах Огородникова и Мостовой от ул. Харьковской до ул. Фокинской.

Плотное движение транспорта в этот час наблюдается:

- на ул. Соликамской в районе Балмашной и спуска с ул. Гашкова

- на ул. Уинской от ул. Емельянова до ул. Грибоедова

- на выезде с Чкаловского перехода до Комсомольского пр.

- на ул. Чкалова от Комсомольского пр. до ул. Куйбышева

- на Стахановском кольце при выезде с ул. Стахановской на ул. Мира

- на ул. Энгельса от ул. Боровой до ул. Локомотивной

- на ул. Леонова от развязки Западного обхода до ул. Промышленной

- на ш. Космонавтов при выезде с ул. Оверятской на ул. Промышленную

- на ш. Космонавтов при повороте на ул. Малкова

- на ул. Якутской в районе кольца у Соснового бора

Общественный транспорт города движется по расписанию.

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.

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