Фото: Яндекс Пробки.
С добрым утром, Пермь! Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 8 ноября 2022 года информирует о наиболее загруженном участке в Мотовилихинском районе на улицах Огородникова и Мостовой от ул. Харьковской до ул. Фокинской.
Плотное движение транспорта в этот час наблюдается:
- на ул. Соликамской в районе Балмашной и спуска с ул. Гашкова
- на ул. Уинской от ул. Емельянова до ул. Грибоедова
- на выезде с Чкаловского перехода до Комсомольского пр.
- на ул. Чкалова от Комсомольского пр. до ул. Куйбышева
- на Стахановском кольце при выезде с ул. Стахановской на ул. Мира
- на ул. Энгельса от ул. Боровой до ул. Локомотивной
- на ул. Леонова от развязки Западного обхода до ул. Промышленной
- на ш. Космонавтов при выезде с ул. Оверятской на ул. Промышленную
- на ш. Космонавтов при повороте на ул. Малкова
- на ул. Якутской в районе кольца у Соснового бора
Общественный транспорт города движется по расписанию.
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.
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